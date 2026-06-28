14 أسيرا من غزة يتنسمون الحرية بأوضاع صحية صعبة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن 14 أسيرًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن الأسرى أُفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم، قبل نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 246 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 8 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع.