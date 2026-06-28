وزير الخارجية: نحرص على دعم الدبلوماسية البرلمانية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد، النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار التواصل بين وزارة الخارجية ومجلس النواب، والحرص على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على دعم الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى ركائز الدبلوماسية المصرية، وبما يسهم في تعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية، وحشد الدعم للمواقف المصرية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في تطوير الخدمات القنصلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والجهود المبذولة لرعاية المصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم، في إطار الأولوية التى توليها وزارة الخارجية لأبناء مصر في الخارج.