الرئيس الإيراني: حققنا هدوءا نسبيا في لبنان وانفراجة اقتصادية بتوجيهات المرشد

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده حققت عددًا من الإنجازات بتوجيهات المرشد، مجتبى خامنئي، من بينها إرساء حالة من الهدوء النسبي في لبنان، إلى جانب تحقيق انفراجة اقتصادية.

ونقلت وكالة «إيسنا» عن بزشكيان، خلال اجتماع عقده في مدينة قم، أن الحكومة نجحت في إدارة شئون البلاد خلال الحرب الأخيرة، مع الحفاظ على استقرار الخدمات العامة والحد من تأثيرات الحرب على حياة المواطنين.

وأضاف أن توجيهات المرشد أسهمت في اتخاذ إجراءات فاعلة، أبرزها توسيع صلاحيات المحافظات وتعزيز اللامركزية في صنع القرار، وهو ما مكّن السلطات المحلية من الاستجابة السريعة للمتغيرات، والحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي خلال الحرب.

وأشار إلى أن انتهاء الحرب جاء بعد مشاورات وتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الطرف الآخر اضطر في نهاية المطاف إلى قبول شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد بزشكيان أن الحكومة تواصل العمل على حماية المصالح الوطنية وصون أمن البلاد، رغم محاولات بعض الجهات، على حد وصفه، «تأجيج التوترات وإفشال مسار التفاهمات».

وأضاف أن الحكومة سخّرت إمكاناتها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى المعيشه، مشيرًا إلى أن الاستعدادات والخطط المسبقة أسهمت في تجاوز تداعيات المرحلة الأخيرة وتقليل آثارها.