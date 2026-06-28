حريق ضخم يأتي على سوق كبير بالعاصمة تونس

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أتى حريق ضخم على سوق بالعاصمة تونس فجر اليوم الأحد فيما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران مندلعة في كامل جوانب "سوق عبد السلام" فيما علت سحب من الدخان الكثيف المكان المحاذي لمقرات مؤسسات وشركات.

وقال شهود إن الحريق أتى على كامل المحتويات والسلع بالسوق وتسبب في خسائر جسيمة لأصحاب المحلات بينما لم يتم تسجيل أي ضحايا أو إصابات.

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران وعدم تمددها الى المنشآت المحيطة بالسوق في منطقة باب سعدون، فيما لم تتضح على الفور أسباب الحريق.

ومثل باقي دول حوض البحر المتوسط تشهد تونس موجات حرارة مرتفعة لكنها لا تزال في مستويات اعتيادية في مثل هذه الفترة.