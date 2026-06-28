المرشد الإيراني يدعو إلى مواصلة إصلاح السلطة القضائية وتعزيز العدالة

دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إلى مواصلة إصلاح السلطة القضائية، مؤكدًا أن دورها يتمثل في حماية حقوق المواطنين، واستعادة الحقوق العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ العدالة، والإشراف على تطبيق القانون.

وقال خامنئي، في بيان صدر اليوم الأحد، إن «نجاح السلطة القضائية في أداء مهامها يعزز ثقة المواطنين بها، إلى جانب نيل الرضا الإلهي»، مشددًا على ضرورة أن تواصل مؤسسات الدولة تطوير أدائها بما يواكب متطلبات النظام.

وأضاف أن السلطة القضائية تتمتع بمكانة محورية في إصلاح مؤسسات الدولة، ما يستوجب استمرار جهود الإصلاح وإعادة البناء داخلها، والعمل على تنفيذ خطط تطوير القضاء بصورة عملية وملموسة.

وأكد ضرورة أن ينعكس التحول القضائي على أداء المحاكم وسرعة الفصل في القضايا، والتصدي الحازم للفساد، والحد من انتهاكات الحقوق، وتعزيز نزاهة القضاة، وتيسير الوصول إلى العدالة.

وأشار إلى أن تطبيق العدالة يجب أن يضمن حماية المظلومين، ومنع أصحاب النفوذ من التعدي على حقوق الآخرين، وإغلاق باب الوساطة والمحسوبية داخل المنظومة القضائية.

وأوضح أن حماية حقوق المواطنين لا تقتصر على القضايا الفردية، بل تشمل أيضًا الحقوق العامة والاجتماعية، مثل الأمن الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والإدارة العادلة للموارد الطبيعية، والبيئة السليمة، والحريات المشروعة، والحوكمة الرشيدة.