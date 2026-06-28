سيشل تمنح رئيس الوزراء الهندي اللقب الفخري حارس الأفق الأزرق

منح رئيس سيشل باتريك هيرميني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اللقب الفخري "حارس الأفق الأزرق"، في خطوة تمثل التكريم الدولي الـ 34 الذي يحصل عليه مودي من دولة أجنبية.

ووجه رئيس الوزراء الهندي الشكر إلى دولة سيشل على هذا التكريم، وأهداه إلى الدول التي تكافح التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء الهندي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسلمه التكريم: "أعرب عن امتناني لشعب وحكومة سيشل، وكذلك للرئيس هيرميني، لمنحي لقب "حارس الأفق الأزرق"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وأضاف: "أتقبل هذا التكريم بتواضع، وأهديه إلى جميع الدول التي تكافح تحديات تغير المناخ وتعتبر حماية البيئة مسئوليتها تجاه الأجيال المقبلة."

ولفت رئيس الوزراء مودي إلى أن الهند مستعدة للقيام بكل ما يلزم لجعل "كوكبنا أكثر خضرة واستدامة."

ووصل مودي إلى هذه الدولة الجزرية، أمس السبت، في زيارة تستغرق 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس باتريك هيرميني، كما يشارك كضيف شرف في احتفالات اليوبيل الذهبي لليوم الوطني لسيشل.