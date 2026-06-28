السعودية: ندعم الكويت والبحرين بكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أكدت المملكة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.

وتعرضت الكويت والبحرين، فجر الأحد، لهجمات إيرانية جديدة، إثر استهدافات أمريكية لطهران.

جاء ذلك بحسب مصادر رسمية في البلدين، وفي عودة للهجمات الإيرانية على الخليج، غداة إعلان المنامة تعرضها لـ«عدوان إيراني بمسيّرات» السبت.

وأفاد الجيش الكويتي، في بيان، بـ«تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية».

وأوضح أن «أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية، أنه «تم إطلاق صفارات الإنذار».

ودعت المواطنين والمقيمين إلى «الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

ولاحقا، أفاد التلفزيون البحريني بأن «منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات إيرانية في سماء المملكة»، بحسب ما نقله إعلام محلي بينها صحيفة «البلاد».