عراقجي: أي تدخل من أطراف أخرى في ملف مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة حركة الشحن بالخليج

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن أي تدخل من أطراف أخرى في ملف مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة حركة الشحن في الخليج.

وبحسب ما نشرته وكالة «بغداد اليوم»، قال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، إن «مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها»، في إشارة إلى استئناف الحركة الطبيعية للملاحة في المضيق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن «مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وأن أول بنودها هو وقف الحرب في جميع الجبهات، ومنها لبنان».

وطالب بـ«انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان»، معتبرًا أن «ذلك يقع ضمن مسئولية الحكومة الأمريكية».

وشدد على أهمية وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان، داعيًا إلى «الالتزام بمسار التهدئة ومعالجة الأوضاع الأمنية في المنطقة».

وفي سياق متصل، أشار إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، موضحًا أن زيارته إلى بغداد تأتي في ظل ظروف إقليمية خاصة.

وأوضح أنه «سيبحث مع المسئولين العراقيين ملفات التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين»، قائلًا إن «إيران مصرة على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية كافة».

وتأتي زيارة عباس عراقجي إلى بغداد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وتزامنًا مع إعلان إطار تفاهم جديد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.