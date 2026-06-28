كيف تطور التصعيد في الشرق الأوسط خلال الأيام الثلاثة الماضية؟

- سي إن إن: الهجمات تزيد من الضغوط على الاتفاق الأمريكي الإيراني

استعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تطور التصعيد العسكري في الشرق الأوسط خلال الأيام الثلاثة الماضية، معتبرة أن تلك الهجمات تزيد من الضغوط على الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وقالت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن إيران شنت هجمات استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بعدما نفذت الولايات المتحدة مزيدا من الضربات على مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

وأضافت أنه في لبنان، هاجمت القوات الإسرائيلية بلدة في الجنوب، وذلك بعد موافقة إسرائيل على سحب جزء من قواتها من المنطقة.

واستعرضت الشبكة الإخبارية التسلسل الزمني للتصعيد الأخير على النحو التالي:

** الخميس

هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "انتهاك أحمق" للاتفاق الأولي الرامي إلى إنهاء الحرب.

** الجمعة

نفذ الجيش الأمريكي ضربات في محيط مضيق هرمز، استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية.

** السبت

رصدت الولايات المتحدة طائرتين بدون طيار "درونز" بعد إعلان إيران أنها شنت هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن مسئولا أمريكيا أكد أن الطائرتين لم تصلا إلى أهدافهما.

وبعد ساعات، نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، قال إنها جاءت "ردا مباشرا على استمرار العدوان الإيراني"، وفقا لقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم".

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات درونز على منشآت أمريكية في دول مجاورة، بينها الكويت والبحرين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني.

وأكد مسئول أمريكي، نقلا عن رويترز، عدم وقوع أي قتلى أو إصابات في صفوف القوات الأمريكية، وعدم تسجيل أضرار كبيرة في تلك المنشآت.

وفي لبنان، استهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا جنوب البلاد، بعد يوم واحد من توقيع إسرائيل مع لبنان برعاية أمريكية اتفاقا يقضي بسحب قواتها من بعض المناطق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أنه قتل عناصر من حزب الله في منطقة النبطية، ودمر منصة لإطلاق الصواريخ.

ورأت "سي إن إن" أن هذه الهجمات تزيد من الضغوط على الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تم توقيعه في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان يهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار واستئناف حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز.

وأشارت إلى تهديد الرئيس ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية إذا واصلت طهران شن هجماتها، في حين اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، محذرا من أنها "ستؤدي إلى التوقف الكامل لجميع المسارات الدبلوماسية".