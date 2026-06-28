الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اليوم الأحد أنه هاجم أهدافا في دولتي الكويت والبحرين الخليجيتين الحليفتين للولايات المتحدة.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشرته قناة "سباه نيوز" التابعة له على تطبيق تليجرام، إن قواته البحرية والجوية شنت بشكل مشترك ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن تدمير ثمانية أهداف رئيسية للبنية التحتية العسكرية الأمريكية في البلدين.

ولم يتسن على الفور التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل ، ولم يصدر رد فعل فوري من جانب الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان، شملت الأهداف قاعدة علي السالم الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في الكويت، ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في ميناء سلمان بالبحرين.

وذكر الحرس الثوري أن الهجمات جاءت ردا على ما وصفه بأحدث عدوان أمريكي، واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق الإطاري مع طهران والموجه لإنهاء الصراع، فضلا عن انتهاك وقف إطلاق النار الحالي.

وأضاف الحرس الثوري أن الاتفاق تضمن ترتيبات مع إيران تنظم الملاحة عبر مضيق هرمز، محذرا من أن السفن التي تنتهك تلك الترتيبات سيتم استهدافها بشدة أكبر من ذي قبل.

كما حذر الحرس الثوري من أن أي عدوان من جانب أعدائه سيقابل برد مدمر، وقال إن أي خرق لوقف إطلاق النار سينهي العملية برمتها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة انتقامية أخرى ضد إيران، وهو الهجوم الأمريكي الثاني على إيران منذ توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أنها نفذت ضربات جوية على منشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، ردا على هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في مضيق هرمز يوم الخميس، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.