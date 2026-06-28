وفاة متسلق نمساوي إثر سقوطه في جنوب ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، أن متسلقا نمساويا لقي حتفه بعد سقوطه في جبال ألب بيرشتسجادن بجنوب ألمانيا.

ووفقا للشرطة، كان الرجل البالغ من العمر 59 عاما يحاول تسلق مسار "ألتيه فيستفاند" على جبل "هوهر جول" بمفرده. ولم يتضح في البداية سبب سقوطه بعد إكماله المسار القريب من الحدود النمساوية.

واكتشف متسلقون آخرون كانوا في الجبال الرجل بشكل مستقل وأبلغوا خدمات الطوارئ، ولم يتمكن رجال الإنقاذ إلا من تأكيد وفاته.

وتم انتشال الجثة بمساعدة فرق الإنقاذ الجبلي ومروحية تابعة للشرطة، وقالت الشرطة إن الرجل كان يعتبر من المتسلقين ذوي الخبرة.

ويتولى ضابط من شرطة جبال الألب التابع لوحدة الجبال المتخصصة قيادة التحقيق في الحادث.