دفاعات الكويت الجوية تتصدى لصواريخ وانطلاق صفارات الإنذار في البحرين

وقعت انفجارات في دولتي الكويت والبحرين الخليجيتين الحليفتين للولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الأحد، وذلك في أعقاب ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران.

وقال الجيش الكويتي على منصة إكس إن أنظمة دفاعه الجوي كانت تعترض صواريخ وطائرات مسيرة معادية.

كما أفادت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية بوقوع انفجارات في البحرين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على منصة إكس : "تم إطلاق صفارات الإنذار.. نهيب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات إضافية ضد أهداف في إيران، وهو الهجوم الأمريكي الثاني على إيران منذ توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في منتصف يونيو/حزيران.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أنها نفذت ضربات جوية على منشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، ردا على هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في مضيق هرمز يوم الخميس، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.