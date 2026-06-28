الرئيس اللبناني: الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، الاعتداءات التي استهدفت كلًا من البحرين والكويت، معتبرًا أنّ هذه الأعمال التصعيدية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، قال عون، إن «ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد».

وأكد تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيًا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وواصلت إيران والولايات المتحدة هجماتهما في منطقة الخليج، مع تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت الموقع قبل أقل من أسبوعين لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ أربعة أشهر.

وبعد وقت قصير من تحذير الرئيس دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة قد «تكمل المهمة عسكريا»، أطلقت إيران ‌في وقت مبكر من اليوم الأحد، صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، مواصلة بذلك مسلسل تصعيد الهجمات.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق، إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم، والذي جعلته إيران في حكم المغلق في أغلب الأوقات منذ بداية الصراع.

وكان من المفترض أن يوقف الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، المؤلف من 14 بندا، القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وأن يعيد فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية لحين ⁠بدء محادثات بشأن قضايا أكثر عمقا مثل البرنامج النووي الإيراني.

وعقدت جولة من المحادثات بمشاركة وسطاء قادها جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في سويسرا قبل أسبوع، ثم رفعت واشنطن العقوبات عن طهران، لكن القتال وتبادل الاتهامات استؤنفا وزادت حدتهما منذ ذلك الحين.