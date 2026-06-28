إيران: هجمات واشنطن الأخيرة تظهر مدى استهتارها بالتزاماتها

- المقاتلات الأمريكية شنت ضربات استهدفت 10 مواقع إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه

قالت الخارجية الإيرانية، إن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة فجر الأحد على مناطق مختلفة من البلاد، "تُظهر مدى استهتارها بالتزاماتها وتعهداتها".

وأدانت الوزارة، في بيان، الهجمات الأمريكية على مواقع مختلفة على طول الساحل الجنوبي لإيران، بما في ذلك جزيرة قشم ومدينة سيريك.

وقالت في بيانها: "تدين إيران بشدة الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي الإرهابي على مواقع مختلفة على طول الساحل الجنوبي لإيران في الساعات الأولى من صباح الأحد".

وذكرت أن "الهجمات الوحشية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، تعدّ انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين يوم 18 يونيو الجاري بشأن إنهاء الحرب".

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت الليلة ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردا على هجوم شنّته إيران بطائرة مسيّرة على الناقلة كيكو "M/T Kiku".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أنه استهدف فجر الأحد ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ويوم 18 يونيو الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.