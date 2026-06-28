صحة غزة: إلغاء سفر المرضى للعلاج بالخارج لعدم صدور الموافقات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، إلغاء سفر المرضى المقرر اليوم الأحد لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح؛ بسبب عدم حصولهم على الموافقات الأمنية اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

ويغادر عبر معبر رفح، عدد محدود جدا من المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، بعد حصولهم على موافقات أمنية إسرائيلية مسبقة تسمح لهم بالسفر لتلقي العلاج بالخارج.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "سفر المرضى المقرر الأحد ألغي بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل سلطات الاحتلال".

وأضافت أن "السبب الرئيسي لتأخر سفر المرضى وعدم تمكنهم من الوصول إلى العلاج هو محدودية الأعداد المسموح لها بالسفر، إلى جانب طول فترة انتظار الموافقات الأمنية التي قد تمتد لأشهر".

وأشارت إلى أنها "قدمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 70 حالة إنقاذ حياة بشكل عاجل، ولم تحصل سوى خمس حالات فقط على الموافقات الأمنية اللازمة للسفر".

وجددت الوزارة، مطالبتها الجهات الدولية والمنظمات الأممية بـ"التدخل العاجل لزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، وتقليص فترات الانتظار، وتسريع إجراءات سفر حالات إنقاذ الحياة".

وكان المعبر قد أعيد فتحه جزئيا في 2 فبراير 2026 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، بعد إغلاق استمر نحو 20 شهرا منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جانبه الفلسطيني في مايو 2024.

لكنه أغلق مجددا نهاية فبراير بسبب اندلاع الحرب على إيران، قبل أن تستأنف لاحقا عمليات تشغيل محدودة خلال مارس وأبريل.

وفي 9 يونيو الجاري، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن إسرائيل تعرقل سفر 17 ألف فلسطيني حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، محذرة من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى المنتظرين للعلاج.

ويعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا واسعا جراء تداعيات الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت دمارا كبيرا في المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، فيما بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب أكثر من عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها عبر الحصار والقصف اليومي، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.