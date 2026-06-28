اندلاع حريق في مصفاة نفط جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، بنيامين كوندراتيف، في منشور عبر تطبيق تليجرام اليوم الأحد، اندلاع حريق في مصفاة نفط بالإقليم الواقع في جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.
وقال كوندراتيف إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد.
وأضاف كوندراتيف أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمصفاة الواقعة في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني، فقد تضررت عدة منازل وخطوط لنقل الكهرباء وخط أنابيب غاز جراء الهجوم.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أن الحريق كان هائلا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة ما بين 4 و5 ملايين طن من النفط سنويا، وفقا لمصادر مختلفة، ما يجعلها من المصافي متوسطة الحجم.
وبحكم موقعها القريب من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، تعرضت المصفاة لهجمات أوكرانية عدة في السابق، أسفرت عن أضرار متكررة.
كما أعلنت مناطق روسية أخرى، من بينها ياروسلافل وإيفانوفو في شمال شرق موسكو، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 213 طائرة مسيرة أوكرانية، ما يشير إلى أن روسيا تعرضت لهجوم واسع.