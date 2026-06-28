 وزير الخارجية العراقي: العمليات الحربية وإغلاق مضيق هرمز أثروا سلبا على وضعنا الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: العمليات الحربية وإغلاق مضيق هرمز أثروا سلبا على وضعنا الاقتصادي


نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 11:41 ص

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارة نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى بغداد اليوم الأحد، تتسم بأهمية كبيرة.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، اليوم الأحد، بالشكر إلى عراقجي، الذي كان يضع الحكومة العراقية باستمرار في تطورات الحرب والمفاوضات.

ونوه في سياق متصل، أن «الحرب ما تزال قائمة في هرمز، رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار إلى أن «العمليات الحربية وغلق مضيق هرمز كان سببًا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي، وكان له أكثر كبير على الاقتصاد».

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن «العراق مستعد لاستضافة دول الخليج، لبحث أمن المنطقة وإنهاء الحرب أولوية للجميع».

وأضاف: «للعراق علاقات ممتازة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، ونبدي الاستعداد كي نكون مع الطرفين لإنهاء الحرب».

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