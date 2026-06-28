اعتقال جندي روسي سابق بعد مطالبته بعقد لقاء مع بوتين

استدعت الشرطة الروسية، الجندي السابق والناقد للكرملين، ألكسندر لونين، بعدما طالب بعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الوضع الحقيقي على خطوط الجبهة.

وتقرر احتجاز لونين لمدة 11 يوما، وفقا لما ذكره أحد أصدقاء المدون العسكري الذي أعلن عن نبأ احتجازه عبر تطبيق تليجرام مساء أمس السبت.

وجاء الاحتجاز بعدما داهمت السلطات منزل لونين في منطقة فورونيج بغرب روسيا خلال الليل.

وجاءت هذه التطورات بعدما نشر لونين مقطع فيديو حظي بانتشار واسع داخل روسيا وخارجها.

وقال لونين في الفيديو الذي نشره عبر منصة" إنستجرام" رغم حظرها في روسيا، إنه بحاجة إلى إبلاغ بوتين، خلال لقاء مباشر، "بالحقيقة الكاملة بشأن ما يحدث في بلادنا".

وأضاف لونين أن جنود المشاركين في القتال على خطوط الجبهة يتعرضون للاستغلال والتعذيب ويضحى بهم من قبل قادتهم العسكريين.

وقال لونين "إذا لم أظهر معكم على الهواء مباشرة قريبا، فإن الجيش سيوجه أسلحته نحو الكرملين".

كما زعم لونين أن بعض كبار الضباط والمسئولين العسكريين شجعوه على توجيه هذا النداء إلى الرئيس الروسي.