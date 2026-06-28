فنزويلا تتلقى مساعدات من 24 دولة بعد الزلزالين المدمرين

ذكرت القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، أمس السبت، بالتوقيت المحلي أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها، في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، قبل بضعة أيام بإرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ متخصصة وآلاف من أفراد الاستجابة للطوارئ.

وفي بيان لها تم نشره على تطبيق تليجرام، قالت رودريجيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث باستخدام الكلاب البوليسية، وأرسل أكثر من 2741 من أفراد البحث والإنقاذ والدعم الفني، الذين انضموا بالفعل إلى الفرق الفنزويلية في الاستجابة للكارثة، حسب صحيفة "فنزويلا تايمز" اليوم الأحد.

وأضافت "في هذا الوقت، تلقنا دعما من 24 دولة في المجتمع الدولي".

وتابعت أن أفراد الفرق الدوليين يعملون إلى جانب السلطات الفنزويلية في عمليات بحث وإنقاذ وإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين.

وتصاعدت حدة التوترات أمس السبت مع تزايد اليأس في ولاية لا جوايرا الفنزويلية، بينما كان رجال الإنقاذ والمدنيون يبحثون عن ناجين من الزلزالين، وارتفعت حصيلة الوفيات بشكل حاد إلى 1430 شخصاً.

وجاءت هذه الأرقام الجديدة بينما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و5ر7 درجات، واللذين ألحقا دمارا بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قبل ثلاثة أيام. وكانت العائلات قد أبلغت عن فقدان ما لا يقل عن 68 ألفا و900 شخص حتى أمس السبت.