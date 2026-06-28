سجلت ألمانيا ليلة أمس السبت أدفأ ليلة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية - وفقا لبيانات أولية - اليوم الأحد أنه تم تسجيل الرقم القياسي في بلدة كوبشوتس بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، حيث لم تنخفض درجة الحرارة خلال الليل عن 29.4 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي السابق يعود إلى عام 2003، عندما لم تنخفض درجة الحرارة ليلا في منطقة جبل فاينبيت بولاية راينلاند-بفالتس عن 27.2 درجة مئوية.

وأرجعت الهيئة تسجيل هذه الدرجة المرتفعة في كوبشوتس، الواقعة في دائرة باوتسن بولاية سكسونيا، إلى طبيعة المنطقة الجبلية المتوسطة، حيث سادت رياح جنوبية تسببت في تأثيرات شبيهة برياح "الفون" (رياح دافئة وجافة تهبط من الجبال) على المنحدرات الشمالية. وتقع البلدة في منطقة أوبرلاوزيتس بالقرب من الحدود مع التشيك وبولندا.

وتتوالى ألمانيا في تسجيل أرقام قياسية خلال موجة الحر الحالية. فقد سجلت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا جديدا لدرجات الحرارة، حيث بلغت الحرارة 41.5 درجة مئوية عند الساعة 4:20 مساء في موكرن-درفيتس بولاية سكسونيا-أنهالت.

وكانت مدينة زاربروكن-بورباخ قد سجلت يوم الجمعة 41.3 درجة مئوية، لكن هذا الرقم القياسي لم يصمد سوى يوم واحد حتى في محطة الرصد نفسها، إذ بلغت الحرارة في عاصمة ولاية زارلاند أمس السبت 41.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لكنها ظلت أقل من الدرجة المسجلة في موكرن-درفيتس في اليوم نفسه.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، من المتوقع أن تبدأ موجة الحر في الانحسار تدريجيا. ويتوقع خبراء الأرصاد هبوب عواصف رعدية شديدة اليوم الأحد، خاصة في شرق ألمانيا، وفي بعض المناطق الغربية أيضا، مع ارتفاع خطر الأحوال الجوية العنيفة. أما جنوب البلاد، فمن المتوقع أن يشهد عواصف رعدية متفرقة لكنها قوية في المناطق الجبلية. ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى غدا الاثنين بين 29 و32 درجة مئوية.