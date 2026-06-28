سي إن إن: صراع السيطرة على هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات بين واشنطن وطهران

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن صراع السيطرة على مضيق هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء النزاع بين البلدين.

وأوضحت الشبكة، في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية الهجمات بعد أن استهدفت إيران سفينتين كانتا تعبران المضيق.

وأشارت إلى إصرار طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها للإبحار عبر المضيق في مسارات محددة، في حين أن عددا متزايدا من السفن بات يستخدم مسارا يمر بمحاذاة الساحل العماني، مما يهدد نفوذ إيران وسيطرتها على هذا الممر المائي.

وبحسب الشبكة الإخبارية، عبرت 18 سفينة المضيق، يوم الخميس الماضي، في طريقها للداخل، بينما عبرته 45 سفينة في طريقها للخارج، وذلك وفقا لبيانات شركة "ويندوارد" المتخصصة في التحليلات البحرية.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من نصف السفن المغادرة للخليج استخدمت المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان.

وذكر محللون في قطاع الشحن أن عددا من ناقلات النفط الخام الضخمة تقوم حاليا بتحميل النفط في موانئ سعودية وإماراتية استعدادا للعبور عبر المضيق.

من جهتها، علقت المنظمة البحرية الدولية استخدام هذا المسار إثر تعرض سفينة شحن لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي.

ووفقا لمحللين في مجال الشحن تابعين لمجموعة "متحدون ضد إيران النووية" (منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة)، تشير الزيادة في عمليات العبور عبر الممر الجنوبي - بما في ذلك عبور السفن المرتبطة بجهات غربية - على الأرجح إلى اتساع الممر تدريجيا بفضل عمليات إزالة الألغام، فضلا عن تزايد الاستعداد التجاري لعبور المضيق.

وأضافوا: "ومع ذلك، فقد تباطأت حركة العبور في أعقاب الهجوم الذي استهدف إحدى السفن (يوم الخميس)، وما تردد عن إصدار الحرس الثوري الإيراني تعليمات لعدة ناقلات - كانت تعبر الممر الجنوبي - بالعودة أدراجها في 25 يونيو الجاري".

من جهته، أكد بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه "وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد، فإن السيطرة على حركة العبور والمرور عبر مضيق هرمز تقع على عاتق إيران".

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا، سيتم التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر مما كان عليه الحال في السابق".