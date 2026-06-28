مصدر عراقي لـ إيران إنترناشيونال: اعتقال ما لا يقل عن 30 مسئولا في قضية فساد

أفاد مصدر مطلع في بغداد لقناة «إيران إنترناشيونال»، بأن نحو 30 مسئولًا عراقيًا اعتُقلوا حتى الآن في بغداد، في إطار عملية واسعة نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على خلفية قضية مرتبطة بالفساد.

وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق توم باراك، ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.

كما نقلت «إيران إنترناشيونال» عن مصادر مطلعة في بغداد أن عددًا من الموقوفين ينتمون إلى أحزاب مقربة من النظام الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أيضًا أن شقيق رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

وشهدت العاصمة بغداد، فجر اليوم الأحد، تطورات أمنية متسارعة، حيث انتشرت مدرعات وآليات جهاز مكافحة الإرهاب بشكل مكثف في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وذلك في أعقاب ليلة شهدت مداهمات واعتقالات طالت شخصيات سياسية ونوابًا داخل المنطقة الخضراء المحصنة.

وأُغلقت بوابات المنطقة الخضراء منذ ما قبل الساعة الثالثة فجرًا، حيث دخلتها أرتال طويلة من العربات المصفحة، وشوهدت دبابات تتحرك داخل شوارعها وهي مجهزة بمدافع موجهة إلى الخلف، كما سمع السكان قبل الساعة الخامسة فجرًا أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لدقائق داخل محيط المنطقة الخضراء.

وفرضت القوات الأمنية إجراءات تدقيق مشددة على طريق مطار بغداد الدولي، شملت التأكد من هويات المسافرين المغادرين والوافدين. كما شهدت شوارع مدينة الصدر انتشارًا مكثفًا لمدرعات جهاز مكافحة الإرهاب التي تمركزت في عدة طرق رئيسية في أعقاب حملة الاعتقالات.