3 شهداء و43 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و43 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر، إلى 1041 شهيدًا، و3372 إصابة، و786 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و54 شهيدًا، و173 ألفًا و480 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة».

واليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع «كواد كوبتر» النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنافور بالحي ذاته.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شمال شرقي غزة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار غربي مدينة رفح، وشرقي خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوبي مدينة خان يونس.