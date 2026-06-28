 رئيسة وزراء اليابان تزور الهند لإجراء محادثات مع نظيرها مودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة وزراء اليابان تزور الهند لإجراء محادثات مع نظيرها مودي

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 2:17 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 2:17 م

ذكرت حكومة اليابان، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي ستزور الهند لمدة ثلاثة أيام، الأسبوع المقبل للقاء نظيرها ناريندرا مودي، مع التركيز على تعزيز التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال مصدر بالحكومة اليابانية إنه خلال زيارتها المقررة إلى نيودلهي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، ترتب الدولتان أيضا لإصدار إعلان مشترك حول النمو الاقتصادي، والذي من المرجح أن يذكر معارضتهما للإكراه الاقتصادي على ما يبدو مع وضع ضوابط التصدير الصينية في الاعتبار، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في خمسة مجالات ذات أولوية وهي أشباه الموصلات والمعادن الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة والسلع الطبية، حسب المصدر.

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