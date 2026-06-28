الزيدي: العراق يعتمد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، أن العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، اليوم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وجرت خلال اللقاء مناقشة الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

بدوره، جدد الوزير عراقجي دعم بلاده للعراق والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، مُجددا موقف إيران الحريص على إقامة أفضل العلاقات الوطيدة مع كل الدول الإقليمية، ودول الجوار العربي.

وكان الوزير عراقجي وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية للعراق