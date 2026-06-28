مسئولون إيرانيون: توقع مشاركة 20 مليون شخص في مراسم جنازة خامنئي

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن مسئولين قولهم إن السلطات الإيرانية تتوقع مشاركة حشود ضخمة تضم ما يصل إلى 20 مليون شخص في مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، والذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في أواخر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الرابع من يوليو في طهران ومدينة قم. وستجرى مراسم الدفن في التاسع من يوليو في مدينة مشهد، مسقط رأس خامنئي في شمال شرق البلاد.

وأضاف تقرير وكالة مهر أنه مع توقع وصول درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية، تعمل السلطات مع الشرطة والحرس الثوري الإسلامي الإيراني لضمان سير الأحداث بسلاسة.