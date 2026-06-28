 مسئولون إيرانيون: توقع مشاركة 20 مليون شخص في مراسم جنازة خامنئي - بوابة الشروق
الأحد 28 يونيو 2026 4:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

مسئولون إيرانيون: توقع مشاركة 20 مليون شخص في مراسم جنازة خامنئي

طهران-د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 3:08 م

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن مسئولين قولهم إن السلطات الإيرانية تتوقع مشاركة حشود ضخمة تضم ما يصل إلى 20 مليون شخص في مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، والذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في أواخر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الرابع من يوليو في طهران ومدينة قم. وستجرى مراسم الدفن في التاسع من يوليو في مدينة مشهد، مسقط رأس خامنئي في شمال شرق البلاد.

وأضاف تقرير وكالة مهر أنه مع توقع وصول درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية، تعمل السلطات مع الشرطة والحرس الثوري الإسلامي الإيراني لضمان سير الأحداث بسلاسة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك