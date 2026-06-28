ألمانيا: رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم يجرون مشاورات قبل البت في إجراءات إصلاحية

اجتمع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للجنة الائتلاف الأسبوع المقبل.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يترأسه حاكم ولاية بافاريا، ماركوس زودر، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يترأسه وزير المالية لارس كلينجبايل بالاشتراك مع وزيرة العمل بيربل باس.

وإلى جانب رؤساء الأحزاب، شارك في الاجتماع أيضا ماتياس ميرش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، وكذلك وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت "المنتمي إلى الحزب المسيحي البافاري".

ومن المقرر أن تسعى لجنة الائتلاف، التي تُعد أهم هيئة لصنع القرار داخل الحكومة الائتلافية، خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، إلى حسم عدد من ملفات الإصلاح، والتي يأتي من بينها تحقيق الاستقرار في نظام التأمين على الرعاية، واشتراكات التأمين الصحي، وإصلاح نظام التقاعد، إلى جانب إصلاح ضريبي يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

ويعتزم وزير المالية كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار عرض مشروع الموازنة الحكومية لعام 2027 على مجلس الوزراء في السادس من يوليو المقبل. كما تبدأ في ذلك اليوم آخر جلسات البرلمان الألماني قبل العطلة الصيفية، والتي يُنتظر خلالها إقرار ملفات من بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية المثير للجدل. وفي العاشر من ذات الشهر يعقد المجلس الاتحادي "مجلس الولايات" أيضاً آخر جلساته قبل بدء العطلة الصيفية.