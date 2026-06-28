التلفزيون الإيراني يحدد الممر الأكثر أمانا لحركة السفن في هرمز

قال التلفزيون الإيراني إن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع "الحرس الثوري" الإيراني.

وأوضح أن أكثر الممرات أمانا للسفن الداخلة إلى الخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك.

ورأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن صراع السيطرة على مضيق هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء النزاع بين البلدين.

وأوضحت الشبكة، في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية الهجمات بعد أن استهدفت إيران سفينتين كانتا تعبران المضيق.

وأشارت إلى إصرار طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها للإبحار عبر المضيق في مسارات محددة، في حين أن عددا متزايدا من السفن بات يستخدم مسارا يمر بمحاذاة الساحل العماني، مما يهدد نفوذ إيران وسيطرتها على هذا الممر المائي.

وبحسب الشبكة الإخبارية، عبرت 18 سفينة المضيق، يوم الخميس الماضي، في طريقها للداخل، بينما عبرته 45 سفينة في طريقها للخارج، وذلك وفقا لبيانات شركة "ويندوارد" المتخصصة في التحليلات البحرية.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من نصف السفن المغادرة للخليج استخدمت المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان.