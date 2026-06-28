بوتين: روسيا تمر بفترة صعبة لكنها علمتنا الكثير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن مؤتمر حزب «روسيا الموحدة» يعقد في وقت مصيري بالنسبة لروسيا، مؤكدًا أن الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد «علمتها الكثير».

وأضاف خلال الجلسة العامة لمؤتمر الحزب: «ينعقد مؤتمر حزب روسيا الموحدة، حزبنا السياسي الرائد، في وقت صعب، بل يمكن القول إنه مصيري، بالنسبة للبلاد، خلال فترة تحول جذري ومنهجي للعالم بأسره».

وأشار بوتين، إلى أن «روسيا تتعرض لضغوط شديدة، وغير مسبوقة، من النخب الغربية».

واستطرد: «إنهم عاجزون عن إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، أو تحقيق النصر في ساحة المعركة. إنهم يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وزرع الفتنة الداخلية، لكنهم يفشلون أيضا».

ولفت إلى أن «روسيا تقاوم بثقة جميع المحاولات الرامية إلى كبح جماح التنمية»، مضيفًا: «لدينا من القوة والموارد ما يكفي، ومن الإرادة السياسية ما يكفي. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك».

وتُعقد المرحلة الأولى من المؤتمر الثالث والعشرين لحزب روسيا الموحدة في موسكو، اليوم الأحد، حيث يُعتزم اعتماد قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الدوما التاسع.