القبض على رجل بريطاني بعد العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر في كولومبيا

ألقي القبض على رجل بريطاني في الإكوادور عقب العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر، وذلك على الرغم من إخباره لصحيفة ذا صن إنه كان يشاهد مباراة إنجلترا في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن السلطات المحلية قالت إنه يشتبه أن ماثيو آشلي فوستر سميث تسبب في وفاة ناتاليا فيلالبا، 36 عاما، داخل شقة في منطقة تشيكو في بوجوتا بكولومبيا في 18 يونيو الجاري.

ولكن الرجل، 46 عاما، قال لصحيفة ذات صن في اليوم الذي سبق إلقاء القبض عليه "كنت أشاهد مبارة انجلترا ضد كرواتيا على شاشة كبيرة في حانة إيرلندية لذلك لم يكن الفاعل أنا".

وأضاف" بعد المباراة، ذهبت إلى مركز التسوق وتناولت آيس كريم قبل أن أعود لاستكمال مشاهدة بقية المباريات.

يشار إلى أن مباراة انجلترا في كأس العالم أجريت في 17 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة ذا صان أن المشتبه به اتصل ثانيا بقسمها الإخباري يوم الجمعة قبل القبض عليه، حيث قال مصدر للصحيفة، إنه تم تحديد مكانه من خلال المكالمات الهاتفية التي أجراها.

وكان يٌخشى أنه كان يحاول شراء تذكرة طيران للسفر إلى أوروبا.

وجاء في منشور عبر الحساب الرسمي لمكتب المدعي العام في كولومبيا على منصة "أكس"، إنه يشتبه أن فوستر سميث قام بضرب فيلالبا حتى الموت قبل وضع جثتها في حقيبة سفر، في محاولة لإخفاء ما حدث والفرار.

ويتردد أن شرطة مدينة دورسيت البريطانيا كانت من ضمن السلطات التي ساعدت في تحديد موقعه قبل إلقاء القبض عليه في مطار كويتو في الإكوادور.