الهند تنفي بشدة اتهامات باكستان بشأن حادث كراتشي

نفت الهند بشدة اتهامات باكستان بشأن تورطها في حادث كراتشي الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وفي رد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الاتهامات التي وجهتها باكستان، قال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم الأحد: "لقد اطلعنا على تقارير باكستانية تتضمن ادعاءات لا أساس لها ضد الهند بشأن الحادث الأخير في كراتشي، ونرفضها رفضا قاطعا" وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا إنديان إكسبرس) الهندية.

وأضاف جايسوال: "بدلا من توجيه الاتهامات إلى الآخرين، سيكون من الأفضل لباكستان أن تنظر إلى الداخل، وأن تتخذ إجراءات موثوقة ضد البنية التحتية للإرهاب على أراضيها، وأن تتخلى عن ميلها إلى الاعتماد على الإرهاب كأداة من أدوات سياسة الدولة."

وأفادت تقارير صادرة في إسلام آباد بأن قوات الأمن الباكستانية قتلت ستة مسلحين وألقت القبض على آخر حيا، بعد إحباط هجوم سافر في كراتشي شنه مسلحون على مجمع تابع لقوات العمليات الخاصة في السند، مساء أمس السبت.