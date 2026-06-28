رئيس أركان جيش الاحتلال: سنلتزم بالاتفاق مع لبنان وسنعمل على تنفيذه بنجاح

صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، بأن الاتفاقية الموقعة مع لبنان "تاريخية ومهمة"، وأن الإنجازات العسكرية "هي التي مهدت الطريق لها".

وأضاف، وفقا لتصريحات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنلتزم بالاتفاقية وسنعمل على ضمان نجاحها. ويكمن الاختبار الآن في العمل من كلا الجانبين، وستحدد الفترة المقبلة مسار المستقبل"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكان زامير قد زار القيادة الشمالية للموافقة على خطط العمليات المستقبلية في لبنان، حيث من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا بموجب الاتفاقية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وشهدت واشنطن، منذ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.