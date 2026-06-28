خبراء: الهجمات الإيرانية تهدف إلى إظهار من هو الطرف المسيطر على مضيق هرمز

يعد هجوم إيران على سفينة شحن، وهجماتها اللاحقة على قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، بمثابة محاولات لإيضاح من هو الطرف الذي يسيطر على مضيق هرمز، ولإجبار دول الخليج على قبول ذلك، وفق ما خلص إليه تحليل.

ووفقا لتقدير موقف نشره، أمس السبت معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، فإن ذلك قد يشكل أيضا إشارة إلى دول خليجية أخرى مفادها أن إيران قد تتخذ إجراءات عسكرية ضدها إذا دعمت الولايات المتحدة في تقويض ادعاء إيران بالسيطرة على المضيق.

ووقع الهجوم الإيراني يوم الخميس، وتلاه ضربات أمريكية على أهداف داخل إيران، رغم تطبيق وقف لإطلاق النار.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هجماته على دول خليجية مجاورة جاء ردا على الضربات الأمريكية الجديدة. وبناء على ذلك، تكون الولايات المتحدة قد انتهكت اتفاق الإطار المبرم مع طهران لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار الساري.

وحسب الحرس الثوري الإيراني فإن هناك ترتيبات، بموجب الاتفاق، مع الجمهورية الإسلامية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت نيكول جرايفسكي من جامعة ساينس بو المرموقة في باريس لصحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران "اعتمد عن قصد على صياغة مرنة، لأن ذلك ربما كان الطريقة الوحيدة للتوصل إليه."

لكنها أضافت هذا الغموض يعني أن كلا الطرفين يسعيان في الوقت الحالي إلى فرض وقائع على الأرض لصالحهما قبل تحديد التفاصيل في اتفاق نهائي.

وتابعت: "لكن المرونة لا تدوم إلا عندما يفهم الطرفان المعاني الغامضة نفسها بالطريقة ذاتها."

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وقال جريجوري برو، كبير المحللين في مجموعة "أوراسيا" في منشور على منصة "إكس" إن المضيق، الذي يمثل أهمية للتجارة العالمية، أثبت أنه أداة ضغط قوية بيد إيران في هذه الحرب، وإن هذا تحديدا ما هو على المحك الآن.

وتمضى الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى قدما في جهودها لتسيير السفن عبر مضيق هرمز دون تعاون مباشر مع إيران.

وكتب برو أن طهران تختبر حاليا مدى ما يمكنها الذهاب إليه في الوضع الراهن لتأكيد نفوذها.

وأضاف: "إذا كان قدر بسيط من العمل العسكري كافيا لإغلاق المسار العُماني وتحويل حركة الشحن إلى مسارات تستطيع إيران السيطرة عليها، فلم لا يتم خوض مثل هذه التجربة؟"

وتابع برو بأن المخاطر تظل منخفضة ما دام بإمكان إيران الوثوق بأن الولايات المتحدة لن تعود إلى نهج أكثر عدوانية.