بوليتيكو: إسرائيل فقدت مكانتها كحليف استثنائي للولايات المتحدة

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر إسرائيل حليفا استثنائيا خارجا عن مبدأ "أمريكا أولا".

وأقر مستشار سياسي إسرائيلي لم تكشف هويته للصحيفة بأن إسرائيل راهنت بسذاجة على أن يعفيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق مبدأ "أمريكا أولا" عليها، مضيفا: "لكن هذا لم يكن ليستمر، ما كان بمقدورنا أن نظل استثناء من كل القرارات الخارجية الأمريكية طوال أربع سنوات".

وبحسب الصحيفة، كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس "الوجه الأبرز" لهذا التحول في الموقف تجاه إسرائيل، إذ وجه انتقادات حادة للقيادة الإسرائيلية، داعيا إسرائيل إلى تذكر أن الولايات المتحدة لا تزال "حليفها القوي الوحيد" في العالم.

وأشارت بوليتيكو إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار واشنطن خمس مرات خلال عام 2025، بينما لم يزرها في عام 2026 سوى مرة واحدة في فبراير، بحسب شبكة القدس الإخبارية.

ونقلت عن أحد مصادرها أن أي زيارة جديدة لنتنياهو إلى البيت الأبيض ليست مدرجة حاليا على جدول الأعمال، كما تراجع عدد الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، معربا عن اعتقاده بأن "الأسوأ لم يأت بعد".

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في 2 يونيو بأن ترامب وجه خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو انتقادات حادة بألفاظ نابية لسياسته في الشرق الأوسط.

ووفقا لمصادر الموقع، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون"، وذكره بالدعم الذي سبق أن قدمه له، ولاحقا أكد ترامب بنفسه أنه وصف نتنياهو بأنه "مجنون ملعون".