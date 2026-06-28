مصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

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لقي 11 شخصا اليوم الأحد، مصرعهم في حادث تحطم طائرة مدنية خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرق فرنسا، حسبما أعلن محافظ منطقة مورت ايه موزيل.

وأوضح المحافظ إيف سيجي الذي زار موقع الحادث، في مؤتمر صحفي، أن الضحايا هم خمسة مدربين وخمسة طلاب والطيار، وفق وكالة فرانس برس.

والطلاب مجموعة ممرضين يعملون لحسابهم الخاص، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بيلاتوس، أقلعت من مطار نانسي-إيسي.

وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحطمت قرب المدرج، على مقربة من منطقة سكنية وطريقين.

وتولت خلية طوارئ للدعم الطبي والنفسي رعاية أقارب الضحايا الذين كانوا موجودين في المطار الصغير وقت وقوع الحادث، بالإضافة إلى عدد من الشهود.