أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استنادا إلى بيانات أولية أن درجات الحرارة في البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغت أعلى قيمة أولية لدرجة حرارة 7ر41 درجة مئوية بعد ظهر اليوم الأحد في بلدة نايسيمونده التابعة لمنطقة أودر-شبريه بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وكانت الهيئة سجلت يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات أولية، أعلى درجة حرارة في ألمانيا حتى ذلك الحين بـ 3ر41 درجة في منطقة زاربروكن-بورباخ غربي ألمانيا. وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس السبت، سُجل في محطة القياس نفسها 4ر41 درجة مئوية، قبل أن ترصد الهيئة رقما قياسيا جديدا في اليوم ذاته عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة بعد الظهر، بلغ 5ر41 درجة مئوية في بلدة موكيرن-درفيتس بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

واستنادا إلى بيانات أولية أيضا، أفادت الهيئة بأن الليلة التالية (ليلة السبت/الأحد) كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل القياسات، إذ لم تنخفض درجة الحرارة الليلية في بلدة كوبشوتس بشرق ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا عن 4ر29 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لأدفأ ليلة في ألمانيا، والذي بلغ 2ر27 درجة مئوية وسُجل في 13 أغسطس 2003 على جبل فاينبيت بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا، بفارق يزيد على درجتين مئويتين.

وكان الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في ألمانيا قد صمد سبع سنوات، وبلغ 2ر41 درجة مئوية، وسُجل في 25 يوليو 2019 في مدينتي تونيسفورست ودويسبورج-بارل بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وبسبب موجة الحر، نصحت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" وشركات سكك حديدية أخرى بتجنب السفر غير الضروري خلال عطلة نهاية الأسبوع على خطوط القطارات البعيدة والإقليمية.

وفي مساء أمس السبت، تقطعت السبل بأكثر من 600 راكب داخل قطار في منطقة بريجنيتس بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا بالتزامن مع توقف أجهزة تكييف الهواء عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بمشكلات في الدورة الدموية. وكان السبب سقوط شجرة على أحد خطوط الكهرباء العلوية للسكك الحديدية أثناء عاصفة.