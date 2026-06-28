 بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة ضربات أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة ضربات أوكرانيا


نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:40 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:40 م

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات، في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا.

وقال بوتين، خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي ينتمي إليه: "نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف، في المؤتمر الذي يُعقد قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر: "سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية".

وما زالت الحرب في أوكرانيا متواصلة منذ أكثر من 4 سنوات. وتستمر روسيا في قصف جارتها يوميا، فيما تكثف كييف ضرباتها، خصوصا على منشآت الطاقة في روسيا.

وأضاف بوتين أن روسيا تُعدّل بعض خططها تبعا للظروف الراهنة، لكن جميع الخطط الاستراتيجية ستُنفذ بالكامل.

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