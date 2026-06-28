ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بحثا مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة، وإيران، والجهود المبذولة للتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأضافت "واس": "كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة، ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد".

وتابعت: "تم خلال الاتصال مناقشة مجالات التعاون المشترك القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".