قال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وطنية شاملة، موضحًا أن هذه هي الحكومة التي سيشكلها.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «في هذا الوقت، وبعد سنوات من الاختبارات الصعبة، ومواجهة أعداء من الخارج وتحديات جسيمة من الداخل، تحتاج إسرائيل إلى حكومة توحد غالبية الشعب حول مسار وطني واضح ومسئول».

وأضاف: «أعتزم تشكيل حكومة وطنية شاملة، تقوم على أوسع توافق ممكن حول القضايا الرئيسية التي ستحدد مستقبلنا هنا لأجيال قادمة».

وتابع: «ستُؤسس هذه الحكومة على مبادئ أساسية واضحة وهي إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وإسرائيل ستدافع عن نفسها بقوتها الذاتية، وإسرائيل ستضمن لنفسها الاستقلال الاقتصادي والطاقي والعسكري ولن تكون هناك دولة فلسطينية بين البحر والأردن».

واستكمل: «كل من يقبل هذه المبادئ مدعو للانضمام.. لسنا هنا للمقاطعة، ولا للاستبعاد الشخصي، ولا لتعميق الانقسام أو استمراره. بل على العكس تمامًا: نأتي لنتحد ولنقود إسرائيل انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية وحبنا العميق لشعبنا ووطننا».

وذكر نتنياهو: «لدينا ما يكفي من الأعداء الخارجيين. لا تزال هناك فلول للمحور الإيراني يجب التعامل معها، وهناك تحديات أمنية خطيرة، كما أن هناك فرصًا تاريخية للسلام في المنطقة - في لبنان وغيرها».

وكتب: «للتغلب على التهديدات واغتنام الفرص، نحتاج أولًا إلى السلام الداخلي، هذا هو الخيار الحقيقي في هذه الانتخابات.. حكومة وطنية واسعة النطاق بقيادتي - أو حكومة يسارية ضيقة تعتمد على الأحزاب العربية».

وختم بالقول: «إسرائيل بحاجة إلى حكومة وطنية واسعة النطاق.. هذه هي الحكومة التي سأشكلها».