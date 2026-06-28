إيران: طورنا أسلحة ودرونز أكثر تقدما خلال حرب الأربعين يوما

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، "تطوير معدات أكثر تقدمًا خلال حرب الأربعين يوما".

وأضاف أكرمي نيا: "استخدمنا مؤخرا طائرات مسيرة جديدة كانت مراحل البحث والتطوير بشأنها قد بدأت سابقا، وتمكنا من تشغيلها أثناء الحرب".

وتابع "استخدم خلال الحرب الأخيرة صواريخ محسنة ذات جودة أعلى على مستوى القوات المسلحة".

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارتشي، قد أكّد أنّ إيران اليوم أقوى بكثير من الأيام الأولى للحرب التي فُرضت عليها، وذلك من الناحية العسكرية والقدرة الدفاعية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية،

وقال شكارتشي: "كان العدو يطلق شعارات بأن إيران تكبدت خسائر، ولكن نحن ألحقنا بالأميركيين خسائر أكبر بكثير وأوسع نطاقا"، مضيفا أن إيران طورت قدراتها حتى في أوقات الحرب وهو ما أثبتته.