رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني: أولويتنا إنهاء الحروب

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، جرت خلال اللقاء مناقشة الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن بغداد تقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.

من جهته، جدد عراقجي، دعم بلاده للعراق والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، مؤكدا موقف إيران الحريص على إقامة أفضل العلاقات الوطيدة مع كل الدول الإقليمية، ودول الجوار العربي.