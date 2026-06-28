صحة غزة: توقف 50% من أجهزة غسيل الكلي وتدهور حالة نحو 240 مريضا

قال الدكتور غازي اليازجي رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، إن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة، نتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل؛ بسبب نقص مادة بيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل أجهزة الغسيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن 25 جهازًا خرجت عن الخدمة في الفترة الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى 26 جهازًا فقط تعمل بشكل جزئي.

ونوه أن الأمر أدى إلى ضغط كبير على القسم، ودفع الطواقم الطبية لاتخاذ إجراءات طارئة شملت تقليص مدة جلسة الغسيل من 4 ساعات إلى 3 ساعات، وتقليل عدد الجلسات الأسبوعية من 3 مرات إلى مرتين، وهو ما انعكس سلبًا على حالة المرضى ورفع من مستوى الخطورة عليهم.

وأكد أن استمرار هذا النقص يهدد استقرار الخدمة ويضع حياة مرضى الفشل الكلوي في دائرة الخطر، مشيرًا إلى أن الوضع أدى إلى تدهور الحالة الصحية لنحو 240 مريضًا يعانون من قصور كلوي مزمن من الدرجة الخامسة، مع زيادة خطر المضاعفات القلبية والتنفسية وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وفي ظل هذه الأزمة، ناشد المرضى في مجمع الشفاء الطبي ضرورة عودة عدد ساعات جلسات غسيل الكلى إلى وضعها الطبيعي، مؤكدين أنهم يعانون من إعياء شديد بسبب تقليص الجلسات، وأن حالتهم الصحية تدهورت بشكل ملحوظ.

وقالت المريضة ابتسام حتحت إن حالتها تدهورت للأسوأ، موضحة أنها لا تستطيع النوم ليلًا ولا شرب الماء بسبب الحر الشديد، وتشعر بضيق في التنفس، فيما أكد مرضى آخرون أن أوضاعهم الصحية في تراجع مستمر.