باكستان تدرس شراء النفط والغاز بأسعار رخيصة من إيران

ذكر وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك، اليوم الأحد، أن بلاده تدرس شراء النفط والغاز بأسعار رخيصة من إيران بعد انتهاء الحرب بين إيران وأمريكا وانتهاء القيود المفروضة على طهران.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في لاهور، قال الوزير إن أسعار المنتجات البترولية بلغت 460 روبية للتر الواحد في أبريل، في ذروة الصراع بين إيران وأمريكا، لكن الأسعار العالمية تراجعت منذ ذلك الحين بشكل كبير، حسب شبكة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية، اليوم الأحد.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" في مدينة بورجنستوك السويسرية في 17 يونيو، بوساطة باكستان.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات من العقوبات على الفور من خلال وزارة الخزانة لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات، إلى جانب جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل حتى يتم إنهاء العقوبات.

وأضاف مالك، أن رئيس الوزراء شهباز شريف نقل على الفور الفائدة إلى الشعب، مشيرا إلى أن الإعفاء الذي تم تقديمه إلى المستهلكين كان أكبر من الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية وتابع "لقد أعطينا الشعب فوائد أكثر مما قدمتها السوق الدولية".

وقال الوزير، إن الحكومة قدمت تخفيضات كبيرة في أسعار البنزين والديزل، مضيفا أن كل باكستاني قد مر بوقت صعب وأشار "الأوقات الصعبة لا تستمر فترة طويلة، والحمد لله هذا الوقت قد انقضى والأيام القادمة ستكون أفضل".