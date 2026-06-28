وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قادة وجنود الجيش يواصلون العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات، وضمان أمن سكان الشمال.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، نعى فيها الجندي الإسرائيلي الذي قتل في إحدى معارك جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب لبنان.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ديفيد هازوت، البالغ من العمر 21 عامًا، وقائد فصيلة في الكتيبة 12 بلواء جولاني، قُتل خلال معركة بجنوب لبنان.

ولفت إلى إصابة جندي آخر بجروح طفيفة خلال نفس المعركة، مشيرًا إلى إجلاء الجندي لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ عائلته.

يأتي ذلك فيما نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، السبت، بعد يوم واحد من الموافقة على سحب بعض القوات من المنطقة، مما يسلط الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

ويسلط هذا الهجوم الضوء على التحديات المستمرة في تأمين التوصل إلى اتفاق سلام دائم في لبنان، حيث يخوض الجيش الإسرائيلي حربا متواصلة ضد حزب الله المسلحة، مما يزيد من تعقيدات محادثات السلام بين واشنطن وطهران.

وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وافقت إسرائيل على سحب قواتها من مناطق تقع شمال وجنوب نهر الليطاني، وتسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني. ووصفت كل من لبنان وإسرائيل الاتفاق بأنه خطوة أولى، حيث ادعى كل طرف تحقيق انتصار لبلاده.

بينما رفض حزب الله الاتفاق، وقال الأمين العام للجماعة، نعيم قاسم، في بيان مطول، السبت، إن الاتفاق «يهدر سيادة لبنان».