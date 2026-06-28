فرنسا تسجل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر

قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت ألف حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك.
وذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وأنها تتوقع ارتفاع المعدل مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور الرعاية السكنية والمنازل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية.
وقال علماء إن موجة الحر التي بدأت في 20 يونيو الحالي هي أسوأ موجة تسجلها أوروبا، حيث يتغير المناخ بشكل أسرع من المتوسط العالمي.
وتتجه موجة الحر نحو الشرق. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن الحرارة الشديدة انحسرت في معظم أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عدة مناطق بشمال شرق البلاد لا تزال تخضع لتحذيرات من الطقس الحار.
وأفادت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست لصحيفة "لا تريبيون" بأن تأثير موجة الحر ربما يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام بعد اعتدال الطقس.
وذكرت لشبكة بي.إف.إم : "لم ينته الأمر بعد".
وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة أن معظم الوفيات لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، لكن تداعيات الحرارة الشديدة أثرت على جميع الفئات.