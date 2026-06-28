فرنسا تسجل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر

قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت ​ألف حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال ‌موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك.

وذكرت في بيان ​أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار ​السن، وأنها تتوقع ارتفاع المعدل مع ورود ⁠مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور ​الرعاية السكنية والمنازل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية ​خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية.

وقال علماء إن موجة الحر التي ​بدأت في 20 يونيو الحالي هي أسوأ ​موجة تسجلها أوروبا، حيث يتغير المناخ بشكل أسرع من المتوسط ‌العالمي.

وتتجه ⁠موجة الحر نحو الشرق. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن الحرارة الشديدة انحسرت في معظم أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عدة مناطق بشمال ​شرق البلاد ​لا تزال ⁠تخضع لتحذيرات من الطقس الحار.

وأفادت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست لصحيفة "لا تريبيون" ​بأن تأثير موجة الحر ربما يستمر ​لمدة ⁠تصل إلى 10 أيام بعد اعتدال الطقس.

وذكرت لشبكة بي.إف.إم : "لم ينته الأمر بعد".

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة ⁠أن ​معظم الوفيات لأشخاص تبلغ أعمارهم ​65 عاما فأكثر، لكن تداعيات الحرارة الشديدة أثرت على جميع الفئات.