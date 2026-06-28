تشييع جنازة علي خامنئي في العراق على جدول مباحثات عراقجي ببغداد

التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصوله إلى مطار بغداد اليوم، بنظيره العراقي فؤاد حسين، وبحث معه في أهم القضايا الثنائية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن عراقجي وصل صباح اليوم الأحد إلى بغداد، حيث كان في استقباله عدد من المسئولين العراقيين.

وتوجه عراقجي، لدى وصوله العاصمة العراقية، إلى زيارة النصب التذكاري لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، واضعاً إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري.

كما بحث عراقجي، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، أهم القضايا الثنائية، والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومسار العملية الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، إضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته عددا من المسئولين العراقيين، كما سيتمحور جانب من مباحثاته ومشاوراته حول تفاصيل مراسم تشییع جنازة المرشد الأعلى الراحل لإيران علي خامنئي في عدد من المدن العراقية.