قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلة إنها تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة البلدين، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.

وشدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدّدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وتعرضت الكويت والبحرين، فجر الأحد، لهجمات إيرانية جديدة، إثر استهدافات أمريكية لطهران.

جاء ذلك بحسب مصادر رسمية في البلدين، وفي عودة للهجمات الإيرانية على الخليج، غداة إعلان المنامة تعرضها لـ«عدوان إيراني بمسيّرات» السبت.

وأفاد الجيش الكويتي، في بيان، بـ«تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية».

وأوضح أن «أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية، أنه «تم إطلاق صفارات الإنذار».

ودعت المواطنين والمقيمين إلى «الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

ولاحقا، أفاد التلفزيون البحريني بأن «منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات إيرانية في سماء المملكة»، بحسب ما نقله إعلام محلي بينها صحيفة «البلاد».