خروج سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية من مضيق هرمز

قالت شركة الشحن العملاقة «سي.إم.إيه جي.جي.إم» إن ‌سفينة الحاويات «جالاباجوس» التابعة لها غادرت مضيق هرمز، صباح اليوم الأحد.

وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا مؤقتًا لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ أربعة أشهر، مع الاستعداد لإعادة فتح الممر المائي. لكن واشنطن ‌وطهران استأنفتا بعد ذلك الهجمات وتبادلتا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقالت شركة الشحن الفرنسية، في بيان: «يمثل هذا المرور علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقدا ويتطلب يقظة مستمرة».

وتصاعدت المخاطر الملاحية في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول ألحق أضرارًا بجسر القيادة، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم ولا أضرار بيئية، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ودفع الحادث مركز المعلومات البحرية المشترك إلى رفع مستوى التهديد أمام السفن في المنطقة إلى «كبير»، في وقت لا تزال فيه حركة العبور دون مستويات ما قبل الحرب رغم تحسن تدفقات النفط منذ اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.