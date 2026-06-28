مقتل مدني وإصابة آخر جراء هجمات أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية

أعلن القائم بأعمال حاكم بيلجورود، ألكسندر شوفاييف، أن القوات الأوكرانية شنت أكثر من 60 هجوما على منطقة بيلجورود الحدودية مع روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

وقال شوفاييف، في منشور عبر تطبيق ماكس، "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 64 هجوما على منطقة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية. وللأسف، أدى هجوم متعمد إلى مقتل مدني في منطقة شيبكينسكي. كما أصيب مدني آخر في منطقة راكيتيانسكي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف شوفاييف، أن الهجمات استهدفت مدينة بيلجورود، بالإضافة إلى مناطق بيلجورودسكي، وبوريسوفسكي، وفالويسكي، وفولوكونوفسكي، وجريفورونسكي، وجوبكينسكي، وإيفنيانسكي، وكراسنوياروزسكي، وراكيتيانسكي، وشيبكينسكي، وياكوفليفسكي.

وأوضح شوفاييف، أن أربعا من هذه الهجمات نفذت باستخدام المدفعية. وبالإضافة إلى ذلك، تم التشويش على 102 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاطها فوق منطقة بيلجورود خلال اليوم الماضي.