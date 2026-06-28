مسئول إيراني: استئناف تدريجي للرحلات الجوية الدولية باتجاه إيران

أعلن المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الخميني في طهران رامین كاشف آذر، عن بدء إجراءات دراسة استئناف رحلات بعض شركات الطيران المحلية والدولية إلى وجهات إقليمية ودولية.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، اليوم الأحد، إلى أن شركتي «ماهان» و«وارش» الإيرانيتين للطيران، تقدمتا بطلب رسمي للقيام برحلات إلى الإمارات، ومن المرجح استئناف هذه الرحلات بنهاية الأسبوع الجاري.

ولفت إلى بدء تخطيط شركات الطيران المحلية للتحليق نحو هذه الدولة المطلة على الخليج، موضحًا أن استئناف الرحلات إلى الإمارات «قيد الدراسة»، وأن إصدار التصريح النهائي سيتم من قبل شركة مدينة المطار.

وتوقع أن «يتم تقديم طلبات للقيام برحلات إلى بقية الدول المطلة على الخليج، وكذلك تسيير رحلات قادمة من تلك الدول إلى إيران بشكل تدريجي».

وأفاد بوضع الرحلات على مسار تركيا، قائلًا: «في الوقت الحالي يتم تسيير عدة رحلات يوميًا من قبل شركات الطيران الإيرانية إلى المدن التركية، وسنشهد قريبًا استئناف رحلات شركات الطيران التركية إلى إيران أيضًا».

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، أن الرحلات الجوية بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ستعاود نشاطها اعتبارا من الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين مسئولي هيئتي الطيران المدني في كلا البلدين، ومتابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية.